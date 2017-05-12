مسؤول اوروبي يتأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الان .

دبلن 12 مايو 2017 (وال)-اكد "ميشيل بارنيه" المسؤول عن المفاوضات مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد الأوروبي امس الخميس إنه يشعر ''بالأسف'' لخروج بريطانيا من الاتحاد الآن . وقال بارنيه خلال كلمته في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان الايرلندي "تمنيت لو أن المملكة المتحدة بقيت في الاتحاد الأوروبي مع إيرلندا وكافة الأعضاء الـ26 الآخرين". وأوضح أن كون دولة جزءا من مشروع مشترك وهوية مشتركة لا يمنعها من الاحتفاظ بهويتها الخاصة وصنع اسم لنفسها في العالم. وقال وزير الخارجية الفرنسي السابق "البعض في الدول الكبرى ينزعون إلى الاعتقاد بأن الاتحاد الأوروبي يجعلهم يبدون أصغر وببساطة هذا أمر غير صحيح". وأوضح أن السيادة الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء مجتمعة ستزيد من السيادة الخاصة بالاتحاد ككل . وأحصى المنافع والمزايا التي تتمتع بها الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي مثل حرية حركة الافراد ورأس المال والبضائع داخل الاتحاد. وقال "بفضل أننا جزء من الاتحاد الأوروبي تستطيع الشركات الاتجار بالبضائع دون تعريفات جمركية كما أن متطلبات التوثيق تصبح سهلة للغاية" وتابع "فى إطار السوق الأوروبية الموحدة تستطيع الشركات الاعتماد على وجود منافسة عادلة في ظل وجود مبدأ تكافؤ الفرص".