مجلس الأمن يطلب من غينيا بيساو تعيين رئيس وزراء جديد .

الأمم المتحدة 12 مايو 2017 (وال)- طلب مجلس الأمن الدولي امس الخميس من رئيس غينيا بيساو "خوسيه ماريو فاز" تعيين رئيس وزراء يستطيع الحصول على دعم سياسي واسع. وأعرب المجلس عن'' قلقه'' العميق إزاء الأزمة السياسية التي طال أمدها في غينيا بيساو "نتيجة لعدم قدرة الأطراف السياسية على التوصل إلى حل دائم وتوافقي مما أدى إلى الجمود الحالي". وقال البيان إن "أعضاء المجلس دعوا الرئيس فاز إلى تعيين رئيس وزراء يراعي اختياره بنود اتفاق كوناكري". وطبقا للاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد فإنه على الرئيس فاز تعيين رئيس وزراء متفق عليه من قبل جميع الأطراف وأن يتم تشكيل حكومة شاملة. وكان الرئيس فاز قد عين "أومارو سيسوكو أمبالو" دون موافقة الحزب الإفريقي لاستقلال غينيا وهو الحزب الرئيسي في البلاد الذي رفض الترشيح وأبى المشاركة في الحكومة . ويذكر ان الجمود السياسي في غينيا بيساومر عليه أكثر من عام مما سبب بروز تهديدات تشمل الاتجار بالمخدرات والتطرف العنيف في البلاد. وجدد المجلس التأكيد على أنه سيواصل متابعة الأزمة السياسية الحالية و"اتخاذ الإجراءات الضرورية للاستجابة لتفاقم الوضع في غينيا بيساو".