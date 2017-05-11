انتخاب عزالدين القاضي رئيسا للاتحاد الليبي المبارزة.

طرابلس 11 مايو 2017 (وال)- انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للمبارزة في اجتماعها بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس الثلاثاء "عزالدين القاضي" كأول رئيس اتحاد للعبة في ليبيا. وضمت قائمة المكتب التنفيذي لاتحاد المبارزة عزالدين القاضي رئيسا، وعزالدين مديقش نائبا له، وضو التومي أمينًا عامًا، وأسامة شنيبة أمينًا للصندوق، وعضوية خالد الدوكالي والأمين محمد وخالد أبوهديمة وإيهاب أبوشكيوة وتعزيز علي. وأشرف على الانتخاب لجنة برئاسة الهمالي فتحي وعضوية محمود الطويل وعبدالرؤوف الزويبطي وراقبها مكلفًا من الأولمبية الليبية رئيس الدراجات النارية مسعود الجربي. ...(وال)...