انتخاب وسام السريتي رئيسا للاتحاد الليبي الثلاثي الحديدي (ترياثلون).

طرابلس 11 مايو 2017 (وال)- انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الثلاثي الحديدي (ترياثلون) في اجتماعها الانتخابي الذي عقد بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس اليوم الخميس "وسام السريتي" كأول رئيس لهذا الاتحاد المستحدث. وضمت قائمة المكتب التنفيذي وسام السريتي رئيسًا، ونائبه نبيل القمودي، والأمين العام عبداللطيف علي، وأمين الصندوق خالد بشر، وعضوية علي الجيلاني وأحمد كعيب وهناء الشوشان. وأشرف على الانتخاب لجنة برئاسة الهمالي فتحي وعضوية محمود الطويل وعبدالرؤوف الزويبطي، وراقبها مكلفًا عن الأولمبية الليبية رئيس الألعاب الجوية لؤي الجطيلي. ...(وال) ...