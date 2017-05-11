انتخاب " عبد المنعم بن حريز " رئيسا للاتحاد الليبي للقوة البدنية.

طرابلس 11 مايو 2017(وال)- تم انتخاب " عبد المنعم عمر بن حريز " رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للقوة البدنية لمدة أربع سنوات قادمة. وجاء انتخاب القائمة المترشحة برئاسة " حريز " خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم الخميس بقاعة الاتحادات الرياضية بطرابلس، بعد أن حازت قائمته على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد. وضمت قائمة المكتب التنفيذي المنتخبة برئاسة " عبد المنعم بن حريز " كلا من "جمال صابر سليمان موسى" نائبا للرئيس، و" إبراهيم فرج خميس " أمينا عاما، و" مروان عبد السميع مخلوف " أمينا للصندوق، وعضوية " حاتم عثمان المغربي "، و " زياد سعيد فكيني "، و " عمر محمد بالروين "، و " عبد الناصر عوض أبوبكر "، و " نجية رمضان أبوربعية " عضو المرأة . ...(وال)...