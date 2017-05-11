نتائج مباريات الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية بطرابلس .الخميس ، 11-05-2017 - 22:04:00

طرابلس 11 مايو 2017 (وال)- تواصلت مساء اليوم الخميس بقاعة 17 فبراير للألعاب الرياضية منافسات اليوم الثاني من الدوري التنشيطي لكرة القدم النسائية، لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الذي تنظمه لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الليبي لكرة القدم. وكانت نتائج مباريات اليوم الأول من افتتاح الدوري التنشيطي أمس الأربعاء قد أسفرت عن تعادل البيروني مع العهد الجديد (1-1)، وخسارة شهيدة الواجب أمام شموع العلم (1-3) لمرحلة التعليم الثانوي، وتفوق أبوعبيدة على الإشراق (2-1) لمرحلة التعليم الأساسي . ...(وال)...

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