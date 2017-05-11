المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يلتقي منتخب مصر للمحليين وديا.

طرابلس 11 مايو 2017 (وال)- أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم "فاتح حبلوص" على حسابه الخاص على الفيس بوك أن المنتخب الوطني الأول سيلتقي منتخب مصر للمحليين في القاهرة في الخامس من شهر يونيو المقبل. وقال "حبلوص" إن الاتحاد الليبي لكرة القدم تلقى رسالة من الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي أعلن فيها موافقته على استضافة المنتخب الليبي الأول في مباراة ودية مع منتخب مصر للمحليين. وأضاف أنه سيتم تجميع المنتخب الوطني في طرابلس خلال يومي 28 و29 من مايو الجاري، وموعد السفر سيكون يوم 30 مايو عن طريق تونس ثم التوجه إلى مصر. تأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب الوطني لمباراة سيشل المنتظر إجراؤها في مصر 11 من شهر يونيو المقبل ضمن تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 وتضم أيضا جنوب أفريقيا ونيجيريا. ...(وال)...