أهلي طرابلس يواجه اتحاد الجزائر غدا الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

طرابلس 11 مايو 2017 ( وال )- يواجه فريق الأهلي طرابلس يوم غد الجمعة فريق اتحاد الجزائر بملعب 5 جويلية، وذلك ضمن منافسات ذهاب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دور الـ16 (مرحلة المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وستقام المباراة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا بإدارة طاقم تحكيم تونسي يقوده "يوسف سرايري" ومساعداه " أنور حميلة " و" محسن بن سالم ". وضمن منافسات نفس الجولة الأولى للمجموعة الثانية، سيواجه فريق الزمالك المصري ضيفه الزيمبابوي فريق كابس يونايتد، بملعب برج العرب بمصر. وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من هذه المجموعة إلى دور الثمانية. ...( وال )...