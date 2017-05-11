الامم المتحدة تدعو لجمع 900 مليون دولار لمساعدة الصومال.

لندن 11 مايو 2017 (وال)- أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اليوم الخميس سعي المنظمة الدولية لجمع 900 مليون دولار إضافية هذا العام لمساعدة الصومال على تفادي المجاعة والكوارث الانسانية. وقال غوتيريس لدى ترؤسه اعمال المؤتمر الدولي حول الصومال في لندن ان الازمة الانسانية في الصومال خلفت 2ر6 مليون شخص يعانون بشدة من انعدام الامن الغذائي ونحو 440 الفا آخرين على حافة المجاعة و275 الف طفل يعانون من الجوع وسوء التغذية. وحذر من الأوضاع تتجه نحو الاسوأ خلال الأشهر المقبلة حيث تعاني بعض المناطق من الجفاف وانعدام المحاصيل الزراعية .مضيفا ان النازحين عن مناطقهم بسبب الجوع أصبحوا عرضة لمخاطر وانتهاكات اخرى تهدد أمنهم وحياتهم. واشار غوتيريس الى ان المجاعة عام 2011 قتلت 260 الف صومالي نصفهم أطفال معتبرا ان تلك الازمة " تظل وصمة عار في ضمير الانسانية". واعرب عن استعداد الامم المتحدة لمضاعفة جهودها برغم التحديات المرتبطة بإمكانيات ايصال المساعدات لبعض المناطق في الصومال. ودعا في هذا الصدد الحكومة الفدرالية في الصومال وكل أطراف النزاع الى تسهيل إيصال المساعدات وعدم عرقلة وصول قوافل الاغاثة فضلا عن احترام القوانين الدولية. وعلى صعيد متصل اكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس التزام بلادها بمساعدة الصومال ودعم الامن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. واعلنت خلال لقاءها الرئيس الكيني اوهورو كينياتا ورئيس وزراء اثيوبيا هيليه مريم ديساليغنه قبيل افتتاح المؤتمر عن تقديمها مساعدات بقيمة 21 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) خلال العامين المقبلين لتدريب قوات الامن الصومالية. وحذرت من ان "تحول الصومال الى معقل لحركة الشباب وما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فضلا عن خطر القرصنة على حركة الملاحة والتجارة الدولية بينما ينزح الملايين هربا من الجوع والجفاف سيكون له تأثير كبير على الاستقرار بكل الدول المحيطة والعالم اجمع".