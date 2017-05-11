باكستان تعلن مقتل شخصين واصابة خمسة في قصف من الجانب الهندي .

اسلام اباد 11 مايو 2017 (وال) - اعلن مسؤولون باكستانيون اليوم الخميس مقتل شخصين واصابة خمسة اخرين في قصف من الجانب الهندي لخط السيطرة المقسم لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وقال المسؤول في الشرطة الباكستانية شوداري ذوالقرنين سارفراز لوسائل الاعلام المحلية ان قصف القوات الهندية تسبب في مقتل شخصين واصابة خمسة اخرين في قريتي (سابزكوت) و(تايين) بقطاع (كولتي). وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفى اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.