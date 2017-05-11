الاتحاد الأوروبي يقرر إلغاء تأشيرات الدخول مع أوكرانيا .

بروكسل 11 مايو 2017 (وال)- أعلن المكتب الصحفي في مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن المجلس اتخذ قرارا نهائيا حول إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني أوكرانيا. مع ذلك، ذكر المكتب أن المجلس يحتفظ بحق تعليق العمل بنظام إلغاء تأشيرات الدخول مع أوكرانيا في حال نشوب مشاكل مرتبطة بالهجرة أو الأمن. وبعد أن يوقع كل من رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، ورئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، على المشروع، سينشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وبعد 20 يوما من هذا التاريخ، سيكون بإمكان الأوكرانيين السفر إلى الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة. من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن المراسم الاحتفالية للتوقيع على اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول مع أوروبا ستجري في مدينة ستراسبورغ في الـ 17 من هذا الشهر، واعتبر إلغاء التأشيرات "خطوة عملاقة نحو أوروبا، نحو تأكيد حرية الإنسان واستقلال الدولة الأوكرانية".