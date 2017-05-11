ارتفاع سعر خامات أوبك إلى 31ر47 دولار للبرميل .

الجزائر 11 مايو 2017 (وال) - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن سعر سلة خاماتها ال 13 وصل أمس الأربعاء إلى31ر47 دولار للبرميل مقارنة بسعراليوم الذي قبله الذيوصل 83ر46 دولار . وتضم سلة خامات (أوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي وخام صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري. وسجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 1في المائة اليوم الخميس ليعزز برنت موقعه فوق 50 دولارا للبرميل و ذلك بفعل تراجع في مخزونات الوقود الأمريكية وخفض أكبر من المتوقع في الإمدادات السعودية إلى آسيا. كما يأتي هذا الارتفاع الطفيف للأسعار بعد التصريحات المتفائلة لإعادة تجديد إتفاق دول الاوبك و خارجها خفض الإنتاج. فسجلت العقود الجلة لخام القياس العالمي برنت 50.68 دولارا للبرميل مرتفعة ب46 سنتا بما يعادل 0.9 في المائة عن الإغلاق السابق. وسجلت العقود الجلة لخام غرب تكساس الوسيط 47.82 دولارا بارتفاع 49 سنتا أو واحد في المائة عن التسوية السابقة. وقال كبير محللي السوق لدى (أكسي تريدر) لسمسرة العقود الجلة غريغ مكينا "شهدنا الأسبوع الماضي أكبر انخفاض في المخزونات للعام حيث هبطت بأكثر من خمسة ملايين برميل. ويبدو أن خفض إنتاج أوبك بدأ يؤثر أخيرا". يذكر ان الدول المصدرة للنفط (أوبك) و منتجين مستقلين عن المنظمة قد توصلوا في ديسمبر 2016 بفيننا الى اتفاق موحد تمثل في خفض إنتاجهم ب 8ر1 مليون برميل يوميا ابتداءا من يناير 2017 بحصة 2ر1 مليون برميل يوميا من طرف اعضاء المنظمة و 600.000 برميل يوميا من قبل 11 بلدا خارج المنظمة (أذرابيجان, بروناي, البحرين, غينيا الإستوائية, كازاخستان, ماليزيا, المكسيك, عمان, روسيا, جنوب السودان والسودان) ومن اجل التوصل الى رفع لا سعار النفط سيلتقي اعضاء المنظمة في العاصمة النمساوية يوم 25 مايو لحسم مسالة تمديد لمدة 6 اشهر او تجميد مدة خفض الإنتاج وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من يناير 2017. يشار الى ان اسعار النفط تراجعت منذ منتصف 2014 مما اثر على الوضعية الاقتصادية والمالية للعديد من الدول المصدرة للنفط.