الصين ترسل مجموعة خامسة من قوات حفظ سلام إلى مالي قبل نهاية مايو الجاري .

بكين 11 مايو 2017 (وال) - تعتزم الصين إرسال مجموعة خامسة من قوات حفظ السلام إلى مالي قبل نهاية شهر مايو الجاري . وذكرت مصادر اعلاميو صينية أنه من المقرر أن تبدأ قوات حفظ السلام الصينية التي تضم 395 جنديا مهمتها في مالي نيابة عن الأمم المتحدة قبل نهاية شهر مايو وستبقى هناك لمدة عام. وسيتم إرسال القوات التي تضم مهندسين عسكريين وأفراد أمن وموظفين طبيين على مجموعتين. وتعد هذه المجموعة الخامسة من قوات حفظ السلام الصينية التي يتم إرسالها إلى مالي.