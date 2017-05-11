كوريا الجنوبية ترسل مبعوثا خاصا للصين لمناقشة نظام "ثاد" والقضية النووية لجارتها الشمالية.

سيول 11 مايو 2017 (وال) - من المقرر ان يرسل رئيس كوريا الجنوبية موون جاي-أن مبعوثا خاصا إلى الصين لمناقشة شؤون تتعلق بنظام الدفاع الجوي الأمريكي (ثاد) والقضية النووية لكوريا الشمالية وفقا لما ذكره امين الإعلام الرئاسي اليوم الخميس. وقال يوون يونغ تشان في مؤتمر صحفي إن الرئيس مون "سيرسل وفودا منفصلة لمناقشة نظام ثاد وبرنامج كوريا الشمالية النووي مع نظرائهم الصينيين بالرغم من أنه سيتم التعامل مع القضيتين سويا". وأضاف يوون أنه "تم الاتفاق على إرسال الوفود خلال أول محادثة الهاتفية بين مون والرئيس الصيني شي جين بينغ واستغرقت 40 دقيقة". وبحث الرئيسان الصيني والكوري الجنوبي هاتفيا العديد من القضايا الثنائية بينها الوضع في شبه الجزيرة الكورية وبرنامج كوريا الشمالية خلال المحادثة الهاتفية. واتفق شي وموون على الالتقاء وجها لوجه في اقرب وقت ممكن وأكدا على هدفهما المشترك لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وخلال المحادثة الهاتفية دعا موون لنهج يمضى فى مسارين ممارسة ضغوط وفرض عقوبات على كوريا الديمقراطية لحل القضية النووية في البلاد بطريقة شاملة وتدريجية. وقال موون إن "هدف العقوبات هو إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة الحوار من أجل إلغاء البرنامج النووي". من جهة اخرى أجرى موون أول محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية وتحدثا عن الأوضاع في شبه الجزيرة. ودعا ترامب موون بشكل رسمي لزيارة الولايات المتحدة.