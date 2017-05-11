أنقرة تدين قرارا ألمانيا بقبول طلبات لجوء جنود سابقين بالجيش التركي.

أنقرة 11 مايو 2017 (وال)- أدانت الخارجية التركية اليوم الخميس قرار ألمانيا بقبول طلبات لجوء عدد من الجنود السابقين في الجيش التركي والموالين -حسبها- لحركة جولن حسب مواقع إعلامية. وفي بيان صادر عنها اليوم قالت الخارجية التركية إنه "أمر مؤسف أن تتخذ ألمانيا قرارا إيجابيا بشأن عسكريين سابقين في الجيش التركي وتقبل طلبات اللجوء التي تقدموا بها" وأضافت أن السلطات الألمانية أظهرت بهذا القرار "تسامحا مع موقف الانقلابين"، مشيرة الى أن القرار "سيعرض العلاقات الثنائية بين البلدين للخطر". وكانت وسائل إعلام المانية قد كشفت بأن بلادها قبلت طلب اللجوء السياسي لعدد من الاتراك وأضافت أنه من بين الذين قبلت طلباتهم جنود سابقون في الجيش التركي وعائلاتهم. وتتهم السلطات التركية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو 2016 وشنت على إثر ذلك حملة اعتقالات واسعة ضد مؤيديه. للإشارة فان العلاقات التركية -الألمانية تشهد توترا في الفترة الاخيرة لعدة أسباب في مقدمتها منع ألمانيا لتجمعات تركية في اطار الاستفتاء الدستوري الذي جرى في أبريل الماضي والذي منح الرئيس التركي طيب رجب اردوغان صلاحيات أوسع.