قرابة 271 مليون دولار قيمة عجز الموازنة العامة في الاردن في الربع الاول من 2017 .

عمان 11 مايو 2017 (وال)- سجلت الموازنة العامة الاردنية عجزا ماليا قدر ب 192 مليون دينار (271 دولار) تقريبا في الربع الأول من العام الحالي مقابل عجز مالي قدره 174 مليون دينار (اكثر من 245 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2016. وقالت وزارة المالية في نشرتها الشهرية التي اصدرتها اليوم الخميس بأنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 242 مليون دينار (341 مليون دولار) مقابل عجز مالي حوالي 305 ملايين دينار (430 مليون دولار) لفترة المقارنة ذاتها. وبينت الوزارة أن العجز الأولي الذي يمثل الإيرادات المحلية مطروحا منها إجمالي الإنفاق باستثناء مدفوعات الفائدة بلغ لنهاية الربع الأول من العام الحالي 3ر43 مليون دينار (تقريبا 61 مليون دولار) مقابل عجز مالي بلغ حوالي 2ر94 مليون دينار (133 مليون دولار تقريبا) خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية حوالي 1563مليون دينار (2203 مليون دولار) مقابل 1593 مليون دينار( 2246 مليون دولار) دينار لفترة المقارنة ذلتها بانخفاض نسبته 1ر9 بالمئة. وبلغت المنح الخارجية 50 مليون دينار (اكثر مت 70 مليون دولار) في حين بلغت الإيرادات المحلية 1513 مليون دينار (2133 مليون دولار) بالمقابل بلغ إجمالي الإنفاق في الربع الأول من العام الحالي حوالي 1755 مليون دينار ( 2474 مليون دولار) مقابل 1767 مليون دينار ( 2491 مليون دولار) في الفترة من عام 2016. وكانت الحكومة الاردنية قد اقرت موازنة الاعلام الحالي بقيمة نحو 12,6 مليار دولار مع عجز متوقع يبلغ حوالي 1,1 مليار دولار. ويعاني الاردن الذي يستورد 98 ? من حاجياته من الطاقة من الخارج ظروفا اقتصادية صعبة وديونا فضلا عن شح في الموارد الطبيعية. وبخصوص اجمالي الدين العام للاردن حسب وزارة المالية فقد بلغت قيمته في نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 26 مليار و542 مليون دينار (37,500 مليون دولار) يمثل 1ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الربع الأول من العام وبالمستوى ذاته للدين العام كنسبة من الناتج في نهاية 2016 .