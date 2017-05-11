الجامعة العربية تندد بتصعيد الاحتلال الاسرائيلي ضد القنوات التي تغطي إضراب الأسرى الفلسطينيين.

القاهرة 11 مايو 2017 (وأج) - نددت جامعة الدول العربية اليوم الخميس ب"التصعيد الخطير" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد القنوات التي تغطي إضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال وذلك لقمع أي مسيرة تضامنية مع الأسرى وعدم إيصال صوت الأسرى للعالم. واتهم تقرير صدر اليوم عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها التنفيذية بممارسة "انتهاكات جسيمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال غير مكترثة بكل المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدةوالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وأوضح التقرير أنقرار إضراب أكثر من 1580 أسيرا فلسطينيا عن الطعام جاء "نتيجة هذه الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال بحقهم من اقتحامات يومية لغرفهم وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح" بالإضافة إلى قراراتها بمنع الزيارات العائلية والإجراءات المشددة ضد الأهالي والعزل الانفرادي وقلة ورداءة الطعام والغرامات المالية والعقوبات الجماعية والحرمان من التعليم والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم. وأكد التقرير أن قرار الإضراب جاء أيضا ردا على "الهجمة العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي على سنها وبشكل مكثف ضد الأسرى مثل ما يسمى ب (قانون التغذية القسري) للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقره الكنيست بتاريخ 30 يوليو 2015 ذي الأبعاد الخطيرة على صحة الأسرى المضربين عن الطعام". وأضاف التقرير أن هناك قرابة 6500 أسير فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال من بينهم 1500 أسير مريض يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد فضلا عن 57 أسيرة و500 معتقل إداري و300 طفل فلسطيني يقبعون في زنازين تفتقر لأدنى الاحتياجات الآدمية الأمر الذي فجر الوضع بسجون الاحتلال وجعل الأسرى يقومون بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام للمطالبة بأدنى حقوقهم الإنسانية.