الاتحاد الأوروبي يزيد توقعاته بشأن النمو في منطقة اليورو خلال 2017 .

بروكسل 11 مايو 2017 (وال) - أظهرت بيانات نشرت يوم الخميس أن المفوضية الأوروبية عدلت توقعاتها للنمو في منطقة اليورو هذا العام نحو الرفع كما توقعت تراجع معدل البطالة في مؤشرات جديدة على الزخم الذي اكتسبه التعافي الاقتصادي في دول المنطقة. وقالت المفوضية إنها تتوقع نمو الاقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة 7ر1 بالمئة العام الجاري و8ر1 في 2018 في زيادة طفيفة عن تقديراتها السابقة لنمو عند 6ر1 بالمئة العام الجاري بينما ظلت توقعاتها للعام المقبل دون تغيير. وتشير التوقعات التي تصدر ثلاث مرات في العام إلى أن كل دول منطقة اليورو ستسجل نموا هذا العام والذي يليه وأن نمو ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا سيتسارع إلى 9ر1بالمئة في 2018 مضيفة أن النمو في اسبانيا والبرتغال سيزيد عن المتوقع. وخارج منطقة اليورو عدلت المفوضية توقعاتها بالزيادة أيضا لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 8ر1 بالمئة في 2017 مقارنة بتقديراتها السابقة عند 5ر1 بالمئة وإلى 3ر1 بالمئة في 2018 مقارنة بنسبة 2ر1 بالمئة في السابق في مؤشر على أن درجة تأثر الاقتصاد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون أقل من المتوقع. وقالت المفوضية إن خروج بريطانيا من الاتحاد يظل أحد أكبر المخاطر على النمو في الاتحاد خلال الأشهر المقبلة. ومن المتوقع بقاء معدل البطالة في منطقة اليورو مرتفعا لكن المفوضية توقعت تراجعه إلى 4ر9 بالمئة العام الجاري بالمقارنة مع 10 بالمئة العام الماضي على أن يتراجع أكثر في 2018 إلى 9ر8 بالمئة في انخفاض كبير عن التقديرات السابقة .وقالت المفوضية إن من المتوقع تباطؤ التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 3 ر1 بالمئة العام المقبل من 6ر1 العام الجاري متكهنة بتضخم أقل من تقديرات المصرف المركزي الأوروبي البالغة 7ر1 في 2017.