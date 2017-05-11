غينيا الاستوائية تقول أن السعودية تدعم انضمامها إلى "أوبك" .

كيب تاون 11 مايو 2017 (وال) - قالت غينيا الاستوائية ثالث أكبر منتج للنفط في افريقيا يوم الخميس إنها تحظى بدعم مهم من المملكة العربية السعودية لمسعاها كي تصبح عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت غينيا الاستوائية في بيان إنها ستظل ملتزمة بتعهداتها بخفض إنتاج النفط بواقع 12 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق " أوبك- خارج أوبك" الموقع ديسمبر 2016 بفيينا . وكانت غينيا الاستوائية قالت في يناير الماضي إنها تسعى كي تصبح العضو الرابع عشر والسادس من افريقيا في منظمة الدول المصدرة للنفط وهي إضافة قد تساهم في زيادة نفوذ القارة وموقعها في إنتاج النفط العالمي وتسعيره. ويتراوح انتاج غينيا الاستوائية من النفط حاليا ما بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميا وتمتلك أكبر عدد من الرخص المتداولة للتنقيب عن النفط. وتسعى الشركات النفطية الأجنبية العاملة بها خاصة الأمريكية منها إلى رفع إنتاجها إلى 740 ألف برميل يوميا بداية من 2020 .