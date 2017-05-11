وفاة سفير صربيا في ليبيا بحادث مروري في تونس.

بلغراد 11 مايو 2017 (وال) - توفي سفير صربيا في ليبيا أوليفر بوتيزيكا أمس الأربعاء متأثرا بجراح أصيب بها في حادث مروري في تونس بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصربية. وقالت الوكالة، إن وزير الخارجية ايفكا داسيتش أكد وفاة السفير موضحة أن السفير الصربي البالغ من العمر 64 عاما توفي أمس متأثرا بإصابته في حادث سير وقع في مدينة سوسة التونسية قبل عدة أيام. ووفق تقارير إعلامية فقد تعرض سفير صربيا لدى ليبيا الى حادث مرور في الطريق الرابطة بين سوسة وصفاقس وتحديدا في معتمدية الجم من ولاية المهدية بعد أن انفجرت احدى عجلات سيارته مما تسبب في ارتطامها بالحاجز الحديدي الجابي للطريق. ..(وال).