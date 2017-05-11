عميد بلدية طرابلس المركز يتفقد مركز شرطة باب بن غشير لتهيئته بعدة خدمات.الخميس ، 11-05-2017 - 16:32:00

طرابلس 11 مايو 2017 (وال)- قام عميد بلدية طرابلس المركز رفقة وكيل الديوان ومدير مكتب الاصحاح البيئي ومدير المشروعات ومهندسي مكتب تقنية المعلومات بزيارة تفقدية الى مركز شرطة باب بن غشير . واطلع عميد البلدية ومرافقيه على المرافق الخدمية بالمركز ،بهدف دعمه بالامكانيات اللازمة وتهيئته بعدة خدمات هامة منها صيانة المبنى وربط المركز بمنظومة الشبكة الالكترونية . وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام بلدية طرابلس المركز بالمرافق الحيوية داخل نطاق البلدية . ..(وال)..

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