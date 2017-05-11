الشرطة الأفغانية : القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة " زيباك " من مسلحي طالبان .

كابول 11 مايو 2017 ( وال ) - قال مسؤول في الشرطة الأفغانية إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة " زيباك " في شمال شرق البلاد اليوم الخميس بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي حركة طالبان. ونقلت مصادر اعلامية عن قائد منطقة (سبين زار 808) , فى تصريح أن قوات الامن الافغانية دخلت منطقة " زيباك " في مقاطعة " بادخشان " من اتجاهات عديدة صباح اليوم وطردت المسلحين من المنطقة في منتصف اليوم". واضاف مسؤول الشرطة أن هناك نزاعات متفرقة مستمرة في المنطقة حيث مازالت أعمال البحث مستمرة في أجزاء من المنطقة الجبلية الواقعة على حدود باكستان ، مشيرا إلى ان هناك خسائر عديدة وقعت في جانب المسلحين . ...( وال )...