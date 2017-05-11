أوغندا تطلب ( 8 ) مليارات دولار لتلبية احتياجات اللاجئين .

كامبالا 11 مايو 2017 ( وال ) - طالبت الحكومة الأوغندية، الثلاثاء، بدعم قيمته 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات اللاجئين المقيمين على أراضيها، خلال السنوات الأربعة القادمة. وقال رئيس الوزراء الأوغندي "روهانكا روغوندا" في تصريح صخفي ، إن "الرئيس يوويري موسيفني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيعقدان قمة مشتركة الشهر (يونيو)الفادم، لبحث سبل إمداد البلاد بالمساهمات المالية المطلوبة، لدعم عمليات اللجوء". وأضاف رئيس الوزراء، أن القمة المشتركة ستعقد في العاصمة كامبالا يومي 22 و23 يونيو المقبل. ووصل أوغندا حوالي 1.2 مليون لاجيء من جنوب السودان، وفق إحصاء للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ولفتت المنظمة الأممية إلى أنه خلال الشهور الست الأخيرة، استقبلت أوغندا يومياً قرب ألفي لاجيء من جنوب السودان. ...( وال ) ...