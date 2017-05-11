الاجتماع العادي الرابع لمسؤولي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى .

زليتن 11مايو 2017 (وال)- بدأت بقاعة الاجتماعات بالجامعة الاسمرية للعلوم الإسلامية بزليتن الاربعاء أعمال الاجتماع العادي الرابع لمسؤولي التعليم بالبلديات ( زليتن – الخمس – سرت – الجفرة – مصراته – مسلاته – ترهونة – بني وليد – قصر الاخيار ) بحضور وكيل وزارة التعليم "عادل جمعة" . وتابع الاجتماع في مستهل أعماله ماتم مناقشته في الاجتماع الثالث خاصة مايتعلق بإجراءات التسكين بالملاك الوظيفي وتدارس الهيكل التنظيمي لمراقبات التعليم بالبلديات والاجراءات التي اتخذت بشأنه. وقال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة ان ساسلة الاجتماعات التي بدأت الوزارة في عقدها تهدف الى الوقوف على الصعاب التي تواجهه العملية التعليمية من أجل الوقوف عليها بشكل مباشر ودقيق ووضع الحلول الناجعة لها . و فيما يخص الامتحانات أوضح مدير إدارة الامتحانات محمد العروسي، أنه تم إدخال بيانات عدد 130.000 ألف طالبا وطالبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي على مستوى 50 بلدية ، مشيرا الى انه من المتوقع وصول الذين سيتقدمون لأداء الامتحانات خلال هذا العام إلى 150.000 ألف طالبا وطالبة ،مضيفاً بأن إدارة الامتحانات تعمل بشكل متواصل على تجهيز وإعداد أماكن لتوزيع الأسئلة الخاصة بالامتحانات النهائية وتشكيل اللجان المختصة بالمراقبة والإشراف ، مطالبا الوزارة والجهات ذات العلاقة بضرورة الاسراع بصرف المكافآة الخاصة بلجان الامتحانات . (وال)