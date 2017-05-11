النائب أحمد معيتيق يقوم بزيارة لمستشفى معيتيقة .

طرابلس 11 مايو 2017 ( وال )- قام نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد "أحمد عمر معيتيق" أمس الأربعاء، بزيارة لمستشفى معيتيقة تفقد خلالها أقسام المستشفى وما يحتاجه من مستلزمات ومعدات طبية . واستعرض مدير الشؤون الطبية بالمستشفى الدكتور "ناصر الدخاخني"، احتياجات المستشفى والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها . وأبدى "معيتيق"، خلال الزيارة استعداد المجلس تقديم ما يلزم من دعم للمستشفى لتحسين مستوى الاداء والخدمات التي يقدمها لأفراد الجيش الليبي وللمواطنين. ...( وال )...