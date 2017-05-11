بدء بالعاصمة واشنطن “ أسبوع ليبيا " لبحث العلاقات الليبية الأمريكية.

واشنطن 11 مايو 2017 و. ر ( وال ) - بدأ بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمس الاربعاء “أسبوع ليبيا” الذي سيبحث خلاله مختصون ليبيون وأمريكيون ملف العلاقات الأمريكية الليبية، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" أفادت مصادر أن الأسبوع بدأ بزيارات قام بها مختصون ليبيون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة آخر المستجدات بين البلدين. ومن المقرر أن يناقش المشاركون في فعاليات هذا الأسبوع، الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، وما آلت إليه البلاد في السنوات الأخيرة. ، إلى جانب ما تتطلبه المرحلة القادمة من تعديلات على اتفاقيات التعاون بين البلدين . ...( وال ) ...