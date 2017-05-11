جهاز الحرس البلدي زليتن يضبط عدد من المواد المنتهية الصلاحية .

الخميس 11مايو 2017 (وال )- ضبطت دوريات جهاز الحرس البلدي زليتن المدينة امس الاربعاء ( 512 ) صنف من الادوية ومواد التنظيف المنتهية الصلاحية . وأوضح رئيس مركز الحرس البلدي زليتن المدينة "العقيد سالم الغويل " أنه تم ضبط هذه الاصناف خلال حملات التفتيش التي قامت بها دوريات الحرس البلدي على المحلات التجارية بالمدينة خلال المدة الماضية وسيتم اعدامها واتلافها اليوم الخميس تحت إشراف مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية . ... ( وال ) ...