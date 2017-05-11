رئيس مجلس النواب التونسي : البرلمان سينطلق في انتخاب الأعضاء الجدد لهيئة الانتخابات بمجرد تلقيه لمحضر معاينة حالات الشغور.

تونس 11 مايو 2017 ( وال) - أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي " محمد الناصر " أمس الاربعاء أن البرلمان سينطلق في انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب وقت ممكن بمجرد إبلاغه بصفة رسمية بملف يحتوي محضر معاينة حالات الشغور في عضوية مجلس الهيئة وذلك حرصا على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها. واكد الناصر لدى استقباله أمس الأربعاء رئيس هيئة الانتخابات محمد شفيق صرصار بقصر باردو أهمية الدور الذي قامت به الهيئة في إنجاح الانتقال الديمقراطي بمختلف محطاته الانتخابية. وأبرز الناصر وفي بيان لمجلس النواب أن "هذه الاستقالات لا يجب أن تؤثر على مسار الانتخابات البلدية المقبلة" مشيرا إلى أن "الاعضاء المستقيلين سيواصلون القيام بمهامهم إلى حين تعويضهم". تجدر الاشارة الى أن رئيس الهيئة والعضوين لمياء الزرقوني ومراد بن مولى اعلنوا خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء عن استقالتهم من الهيئة لأسباب تتعلق بخلافات مع عدد من الأعضاء الاخرين. . من جانبه قدم شفيق صرصار أسباب استقالته والعوامل التي تحول دون استمرار اشرافه على الهيئة متعهدا بمواصلة العمل إلى حين سد الشغورات وتسليم المهام الى الرئيس الجديد وفق ذات البيان.