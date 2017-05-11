النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 11 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . من رأس جدير إلى سرت . السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والريح غربى الى شرش ويكون متغير الاتجاه الى شرقى اليوم على زواره يتحول يوم الغد الى شلوق على اغلب الساحل سرعته ما بين (05-15) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.75) متر والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية والرؤيـة جيدة. الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . السماء قليلة السحب إلى صافية يوم الغد والريح شرش سرعتـه ما بيـن (05 - 20) عقدة و تصل سرعته مساء اليوم الى (25)عقدة على ساحل شحات ودرنة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-1.50) متر ويصل مساء اليوم الى (2.00) متر على ساحل شحات ودرنة البحر خفيف الموج ويكون مساء اليوم قليل الإضطراب على ساحل شحات ودرنة ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية والرؤيـة جيدة . ... (وال) ..