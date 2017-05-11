الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 11 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام . تقلبات جوية مصحوبة بموجة حر مع رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق غرب ليبيا خاصة يومي الخميس والجمعة . رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبيه شرقيه إلى جنوبيه غربيه معتدلة السرعه تنشط أحيانا بعد ظهر يوم الغد مثيره للأثربة والغبار مع هبوط فى الرؤيه الافقيه خاصة على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34- 37) درجة مئوية وتسجل إرتفاع ملحوظ خاصة يومي الخميس والجمعة حيث تصل إلى (44) درجة مئوية على أغلب المناطق مع تحسن في حالة الطقس وإنخفاض تدريجي في درجات الحرارة بداية من صباح يوم السبت . بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء صافية إلى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفى الصباح الباكر على أغلب مناطق الساحل الشرقى والرياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (27 -33) درجة مئوية ولاتتجاوز (24) درجة مئوية على المرتفعات الجبليه وتتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة مع إرتفاع فى درجات الحرارة. الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة . السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعه أحيانا يوم الغد مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط فى الرؤية الافقية ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (35-42) درجة مئوية تصل يوم الجمعة الى(44) درجة مئوية على غدامس وغات . لكفرة-تازربو-السرير . السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-38) درجة مئوية . ... وال ..