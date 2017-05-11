القبض على 17 مهاجرا غير قانونيا من جنسيات مختلفة في منطقة توكرة .

بنغازى 11 مايو 2017 ( وال ) - قبض جهاز الهجرة غير الشرعية " توكرة - المقرون " بالتعاون مع قسم النجدة توكرة على (17) مهاجرا غير قانونيا من جنسيات مختلفة في أحد أوكار الفساد داخل بلدية توكرة . وقال الناطق باسم الجهاز إن 14 من المقبوض عليهم من الجنسية المصرية ، و2 من الجنسية السودانية وواحد من الجنسية التونسية. وأشار االناطق إلى أنه تمت إحالتهم إلى مركز الإيواء قنفودة التابع لفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية . ...(وال بنغازى)...