مؤسسة النفط : إنتاج ليبيا فاق 800 ألف برميل يوميا .

طرابلس 11 مايو 2017 ( وال ) - قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأربعاء إن إنتاج البلاد من الخام تجاوز 800 ألف برميل يوميا للمرة الأولى منذ عام 2014 لكن خلافا تجاريا مع شركة فنترشال الألمانية للنفط يعطل إنتاج 160 ألف برميل يوميا. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إنتاج البلاد قد يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون برميل يوميا إذا زالت العقبات السياسية. وقال " مصطفى صنع الله " رئيس مجلس إدارة المؤسسة في البيان " بمقدورنا إنتاج ما يتراوح بين 1.1 و1.2 مليون (برميل يوميا) في المتوسط في الفترة المتبقية من هذا العام لكن لكي يحدث هذا يجب أن يتدفق نفطنا بحرية يتطلب هذا جهدا وطنيا." وأضاف " صنع الله " أن الخلاف مع شركة فنترشال للنفط والغاز التابعة لباسف يرتبط بقرار أصدره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومنح نفسه بموجبه سلطة التفاوض حول اتفاقات الاستثمار مع الشركات الأجنبية. ...(وال)...