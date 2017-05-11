أربع طائرات إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية.

بيروت11 مايو2017 ( وال) - أعلن الجيش اللبناني أن أربع طائرات إسرائيلية اخترقت امس الاربعاء الأجواء اللبنانية. الجيش اللبناني - في بيان امس أنه عند الساعة 9:30, خرقت طائرة استطلاع تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة, ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي, ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15:40 من فوق بلدة كفركلا. وأشار إلى أنه عند الساعة 10:10, خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غربي بلدة الناقورة, ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك, ثم غادرت الأجواء عند الساعة 17:50 من فوق بلدة علما الشعب. ولفت البيان أنه عند الساعة 14:15,بالتوقيت المحلي خرقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة شكا, ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية , ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15:20 من فوق بلدة رميش. ويقوم الطيران الحربي الاسرائيلي زوارقه باختراق شبه يومي للأجواء والمياه اللبنانية مما يعد انتهاكا للقرارات الدولية. ...(وال)...