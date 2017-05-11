قوة الاسناد الامني بجادو تؤكد أنها تعمل من خلال الشرعية التي منحت لها من مجلسي البلدي والأعيان .

جادو 11 مايو 2017 ( وال ) - أكدت قوة الاسناد الامني بجادو أنها تعمل من خلال الشرعية التي منحت لها من مجلسي البلدي والأعيان بجادو، وذلك لمحاربة كافة الظواهر السلبية التي تحدث داخل النطاق الجغرافي بالمدينة بالتعاون مع كافة الاجهزة الامنية بداخل وخارج مدينة جادو. وأوضحت القوة في بيان لها صدر يوم الثلاثاء وتلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه أنها لم تتلق أي دعم من أي جهة حكومية في الدولة الليبية باستثناء الدعم اللوجستي الذي تتلقاه من المجلس البلدي ومجلس الاعيان بجادو، إضافة إلى الدعم المعنوي والأخوي من قبيلة ورفلة من خلال زيارتهم في الرابع من مايو الجاري إلى أحد مواقع قوة الاسناد الامني بجادو، وتكريمهم للقوة على الجهود التي تبذلها لأجل التصدي لظاهرة التهريب. وأشارت قوة الاسناد الامني في بيانها إلى انها على اتصال وتنسيق دائم من خلال تبادل المعلومات بين مديريات أمن الرجبان وباطن الجبل، مشيرة إلى أن هذه الاتصالات كان لها انعكاس إيجابي في مكافحة ظاهرة التهريب. ودعت القوة كافة الاجهزة الامنية بمنطقة جبل نفوسه بصفة خاصة وبكافة المناطق الليبية بصفة عامة الى العمل بجدية لآجل محاربة مثل هذه الظواهر الفتاكة التي تدمر اقتصاد البلاد وتستنزف ثرواته. كما دعت كافة الاطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية الى العمل بجدية وتقديم الدعم اللازم الذي من شأنه أن يساهم في القضاء على مثل هذه الظواهر التي تهدد اقتصاد البلاد. تجدر الاشارة إلى أن قوة الاسناد الامني بجادو تأسست العام الماضي وتعمل على مكافحة ظاهرة التهريب لارزاق الليبيين نحو الحدود التونسية . ...(وال جادو)...