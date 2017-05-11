فنزويلا تعتبر قرار تأجيل اجتماع منظمة الدول الامريكية "ضربة للتدخل الأجنبي".

كاراكاس 11 مايو 2017 (وال)- اعتبرت فنزويلا تأجيل اجتماع منظمة الدول الأمريكية (اواس )بشأنها بمثابة "ضربة للتدخل الأجنبي" في شؤونها الداخلية. وقالت وزيرة الخارجية ديلسي رودريغيز إن القرار يعد هزيمة للحكومات اليمينية في المنظمة التي كانت تعول على استغلال الأزمة السياسية والاقتصادية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للتدخل من أجل تحقيق مصالحها الخاصة. وقرر المجلس تأجيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية المنطمة كان من المفترض أن يناقش الأزمة في فنزويلا وكيفية الرد عليها. وكانت فنزويلا قد انسحبت من المنظمة في أبريل الماضي متهمة الأمين العام ل(اواس) لويس ألماغرو بمحاولة تحقيق مآرب قوى إقليمية والإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت رودريغيز إن الاجتماع كان يهدف إلى "تعديل لوائح اجتماعات وزراء الخارجية للتلاعب في عدد الأصوات لمصلحة التدخل في فنزويلا وقد منى هؤلاء بهزيمة" محذرة من أن " الإجراءات غير المشروعة ستقود إلى تدمير اواس" ...( وال ) ...