بوتين وترامب سيجتمعان في هامبورغ في يوليو القادم .

واشنطن 11 مايو 2017 ( وال) - أعلن وزير الخارجية الروسي" سيرجي لافروف" امس الاربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان اجتماعا ثنائيا في مدينة هامبورغ الألمانية خلال شهر يوليو المقبل. وأوضح " لافروف " في تصريحات للصحفيين من واشنطن عقب انتهاء اجتماعه مع ترامب أن " كلا الرئيسين تحدثا هاتفيا مؤخرا وأكدا عزمهما على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في شهر يوليو القادم في هامبورغ". وأضاف أنه اتفق أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على بحث القضايا التي سيناقشها الرئيسان خلال الاجتماع المزمع القادم. وكان الكرملين قد ذكر سابقا أن بوتين وترامب أجريا اتصالا هاتفيا في 2 مايو الجاري ناقشا خلاله عددا من القضايا الهامة بما في ذلك العلاقات الثنائية وآفاق التنسيق المشترك لمكافحة تنظيم "داعش" في سوريا وسبل حل قضية كوريا الشمالية. ...( وال ) ...