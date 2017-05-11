افتتاح مكتب للمنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة بديوان مديرية أمن غريان .

غريان 11 مايو 2017 ( وال ) - أُعلن في غريان عن افتتاح مكتب المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة بديوان مديرية أمن غريان . وأهاب مكتب المنظمة في بيان له تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه بجميع المتقاعدين من هيئة الشرطة ومن ينطبق عليهم القانون رقم 10 لسنة 1992 المقيمين داخل نطاق عمل مديرية أمن غريان بالحضور إلى مقر ديوان المديرية خلال ساعات الدوم الرسمي لتعبئة نموذج الانتساب مصحوبين بعدد أربعة صور شخصية باللباس المدني ، وصورة من البطاقة الشخصية ، وصورة من البطاقة الضمانية ، وصورة من قرار التقاعد أو رقمه . وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن غريان "إمحمد الشرقاوي" لمراسل ( وال ) بغريان بأنه تفعيلا لدور المتقاعدين بما يخدم الوطن فقد اتفقت إرادة عدد من الضباط المتقاعدين على إنشاء كيان مدني تطوعي يهدف لتقديم الخدمات الاجتماعية لشريحة المتقاعدين من أعضاء هيئة الشرطة من ضباط ، وضباط صف ، وأفراد ، وتفعيل دورهم واستثمار قدراتهم الأمنية ورعاية مصالحهم ، وتوفير الرعاية الصحية لهم . وأوضح "الشرقاوي" بأن "المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة" قد تحصلت على إذن مزاولة من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، وحظيت بموافقة المجتمع المدني بموجب شهادة الإشهار الصادرة تحت رقم ( 2796 ) بتاريخ 12 فبراير 2017 . ...( وال غريان )...