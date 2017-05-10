حرس السواحل الليبي ينقد 493 مهاجر اغير شرعي .

طرابلس 10 مايو 2017 (وال)- تمكن حرس السواحل قطاع طرابلس من ضبط وانقاد 493 مهاجرا غير شرعي على بعد 19 ميلا شمال صبراته .

وافاد العميد ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية وكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ضبطوا على متن قارب خشبي كبير حاولت احدى المنظمات الدولية غير الحكومية تدعى سي وتش عرقلة عملية الانقاد في المياه الاقليمية اللليبية .

وارسال قارب مطاطي سريع في اتجاه قارب المهاجرين لعرقلة عملية الانقاد في وجود طاقم اعلامي الماني كان يصاحب دورية خفر السواحل الليبي .

واوضح قاسم ان البحرية الليبية تمكنت من انقاد المهاجرين الدين بلغ عددهم 493 من جنسيات من المغرب وسوريا وتونس ومصر وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا وتشاد ومالي .

واضاف لقد تم تقديم الخدمات الانسانية للمهاجرين بحضور الهيئة الطبية الدولية قبل تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .

(وال)