حرس السواحل الليبي ينقد 493 مهاجر اغير شرعي .
الأربعاء ، 10- 05- 2017 - 23:06:00
طرابلس 10 مايو 2017 (وال)- تمكن حرس السواحل قطاع طرابلس من ضبط وانقاد 493 مهاجرا غير شرعي على بعد 19 ميلا شمال صبراته .\nوافاد العميد ايوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية وكالة الانباء الليبية ان المهاجرين ضبطوا على متن قارب خشبي كبير حاولت احدى المنظمات الدولية غير الحكومية تدعى سي وتش عرقلة عملية الانقاد في المياه الاقليمية اللليبية .\nوارسال قارب مطاطي سريع في اتجاه قارب المهاجرين لعرقلة عملية الانقاد في وجود طاقم اعلامي الماني كان يصاحب دورية خفر السواحل الليبي .\nواوضح قاسم ان البحرية الليبية تمكنت من انقاد المهاجرين الدين بلغ عددهم 493 من جنسيات من المغرب وسوريا وتونس ومصر وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا وتشاد ومالي .\nواضاف لقد تم تقديم الخدمات الانسانية للمهاجرين بحضور الهيئة الطبية الدولية قبل تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .\n(وال)