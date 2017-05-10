عضو الرئاسي \" أحمد حمزة \" يلتقي المستشار الأمني للبعثة الأممية \" باولو سيرا \" .



طرابلس 10- مايو 2017 ( وال ) - التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد حمزة \" اليوم الأربعاء مع المستشار الأمني لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \"باولو سيرا\" والوفد المرافق له .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء استعراض آخر الترتيبات الأمنية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وأكد \"حمزة\" خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على المبادئ والخطوات العملية الواجب اتخاذها لضمان فاعلية الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن في كل مناطق ليبيا.





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