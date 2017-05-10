مديرية أمن سرت تطالب ضباطها بالحضور الى قسم المرور والتراخيص بالمدينة الثلاثاء القادم .الأربعاء ، 10-05-2017 - 20:19:00

مديرية أمن سرت تطالب ضباطها بالحضور الى قسم المرور والتراخيص بالمدينة الثلاثاء القادم .سرت 10 مايو 2017 ( وال ) - طالبت مديرية أمن سرت كافة الضباط التابعين لها بضرورة الحضور الى قسم المرور والتراخيص بالمدينة ، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 من شهر مايو الجاري وذلك لتعبئة الاستبيان الخاص بالعمل .\\n وأشارت المديرية في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه اليوم الاربعاء الى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة حيال المتخلفين عن الحضور .\\n\\n...( وال )...\\n\\n\\n

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