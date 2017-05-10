\" معيتيق\" يلتقي السفير التركي لدى ليبيا لبحث سبل التعاون المشتركبين البلدين.



طرابلس 10 مايو 2017 (وال) -التقى عضو المجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\"

اليوم الأربعاء بطرابلس مع السفير التركي لدى ليبيا \"أحمد دوغان\" لبحث

سبل التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بمجال الطاقة والتعليم

والإدارة المحلية.

وتناول اللقاء موضوع الشركات التركية المنفذة لمحطات الكهرباء والمتمثلة

في محطة الخمس التي تم استكمالها بشكل نهائي، ومحطة أوباري التي يجري

العمل على استكمالها حاليا، وقد وصل إليها نحو 165 مهندس وفني وسيتبعهم

نحو 200 إلى 250 آخرون في 20 مايو القادم وبذلك يكون اجمالي العاملين على

استكمال المحطة أوباري من 400 إلى 450 مهندس وفني.

كما تم البحث خلال اللقاء في آلية البدء في المشاريع المستقبلية لبعض

المناطق في ليبيا الخاصة بالكهرباء إضافة إلى أنشاء محطات كهربائية

متحركة.

وأكد \"معيتيق\" خلال اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا والتركيا والتعاون

في مختلف المجالات.

ومن جانبه أكد \" دوغان\" على استمرار عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا

واستكمال المشاريع المتوقفة كذلك.

..(وال)..