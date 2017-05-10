\" معيتيق\" يلتقي السفير التركي لدى ليبيا لبحث سبل التعاون المشتركبين البلدين.
الأربعاء ، 10- 05- 2017 - 18:45:00
\nطرابلس 10 مايو 2017 (وال) -التقى عضو المجلس الرئاسي \"أحمد معيتيق\" \nاليوم الأربعاء بطرابلس مع السفير التركي لدى ليبيا \"أحمد دوغان\" لبحث \nسبل التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بمجال الطاقة والتعليم \nوالإدارة المحلية.\nوتناول اللقاء موضوع الشركات التركية المنفذة لمحطات الكهرباء والمتمثلة \nفي محطة الخمس التي تم استكمالها بشكل نهائي، ومحطة أوباري التي يجري \nالعمل على استكمالها حاليا، وقد وصل إليها نحو 165 مهندس وفني وسيتبعهم \nنحو 200 إلى 250 آخرون في 20 مايو القادم وبذلك يكون اجمالي العاملين على\nاستكمال المحطة أوباري من 400 إلى 450 مهندس وفني.\nكما تم البحث خلال اللقاء في آلية البدء في المشاريع المستقبلية لبعض \nالمناطق في ليبيا الخاصة بالكهرباء إضافة إلى أنشاء محطات كهربائية \nمتحركة.\nوأكد \"معيتيق\" خلال اللقاء على عمق العلاقات بين ليبيا والتركيا والتعاون\nفي مختلف المجالات.\nومن جانبه أكد \" دوغان\" على استمرار عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا\nواستكمال المشاريع المتوقفة كذلك.\n ..(وال)..