رئيس المجلس الرئاسي يستقبل المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي \"جاكايا كيكوتي\" .

طرابلس 10 مايو 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ظهر اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي الى ليبيا ورئيس تنزانيا السابق \" جاكايا كيكوتي \" .

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس ، آخر مستجدات الوضع السياسي والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للأزمة الليبية الراهنة.

وثمن \"السراج \" الدور الفعال للاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الأطراف لإنجاح العملية السياسية في ليبيا .

وأكد بأن المجلس الرئاسي مستمر في مد يد الوفاق لكل الأطراف لتساهم في بناء الوطن، وبأنه لا بديل عن التوافق وقبول كل طرف للأخر.

من جانبه تطرق \" كيكوتي \" إلى جهود الاتحاد الأفريقي واللجنة العليا الخاصة بليبيا، من أجل المساهمة في إيجاد حلول للأزمة الراهنة ودعم الاتفاق السياسي، مؤكداً أن زيارته تأتي في إطار جولة يقوم بها في عدد من المدن الليبية ولقاء الأطراف السياسية المختلفة.



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