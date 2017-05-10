مراقب جديد لشؤون التربية والتعليم بمصراتة .

مصراتة 10 مايو 2017 (وال) - تسلم مسؤول مراقبة شؤون التربية والتعليم مصراتة أمس الثلاثاء الدكتور " فرج أبوشعالة " مهام عمله من مسؤول المراقبة السابق " عبد السلام رحيل" . وجرت عملية التسليم والاستلام بين " رحيل ، وأبوشعالة " بحضور عدد من مديري وموظفي المراقبة . وأثنى الأستاذ " الصادق عيسى" في كلمة القها باسم مديري وموظفي المراقبة على ما قدّمه الأستاذ " عبد السلام رحيل" خلال الفترة التي تولى فيها شؤون المراقبة، متمنيا التوفيق للمسؤول الجديد للمراقبة الدكتور فرج أبوشعالة . كما ألقى الأستاذ " يوسف بادي" كلمة عن مكتب التفتيش التربوي مصراتة ، أكد فيها أن أسرة التفتيش التربوي دائماً في خدمة أهل التعليم. الجدير بالذكر ان - الدكتور " فرج أبوشعالة" ، عمل سابقا في التسويق الزراعي وكاتب عام في جامعة مصراتة، وعميد لأكثر من كلية في جامعة مصراتة، ومسؤول عن التعليم في منطقة 9 يوليو . ..(وال- مصراتة)..