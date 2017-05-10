وزير التعليم بحكومة الوفاق يتابع سير العمل بمركز المناهج التعليمية ويقف على احتياجاته.

طرابلس 10 مايو 2017 ( وال )- تابع وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور "عثمان عبد الجليل" امس ، سير العمل بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بطرابلس ووقف على احتياجاته. وناقش الوزير خلال اجتماع عقده بمقر المركز ، بحضور وكيل الوزارة "عادل جمعة " ومدير مركز المناهج "عبد القادر أبو جلاله" ومديري الإدارات والمكاتب بالمركز، آليات تطوير وتعديل المناهج التعليمية، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمركز وسبل تدليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها. نوه الوزير إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة لتطوير المناهج التعليمية بحيث يؤول فيها القرار الأول والأخير في إجراء أي تطوير او تعديل في محتوى المناهج التعليمية للمركز، وطبقا لرؤى وأهداف تربوية نابعة من رآي الخبراء بالمركز . وتفقد الوزير خلال هذه الزيارة قسم التصميم والإخراج بالمركز، واستمع إلى شرح مفصل من قبل رئيس القسم حول طبيعة العمل من حيث تصميم الكتب وإخراجها في صيغة (indesign) ومن تم مطابقتها للمقررات الدراسية المعتمدة . وأكد وزير التعليم على ضرورة إعداد كافة المقررات الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي في صيغة (indesign) في مدة لا تتجاوز الشهرين كحد أقصى. ..(وال)..