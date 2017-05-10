المركز الوطني لدعم القرار يقيم ندوة حول " آلية عمل البلديات" .

طرابلس 10 مايو 2017 ( وال ) - أقام المركز الوطني لدعم القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء بطرابلس ،ندوة حول "آلية عمل البلديات" وذلك للبحث عن حلول للمعوقات التى تواجه وزارة الحكم المحلي وتقديم المقترحات لصناع القرار في الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . وحضر اعمال الندوة مدير ادارة شؤون البلديات والمحافظات بوزارة الحكم المحلي وعددا من عمداء البلديات ومدير عام المركز الوطني لدعم القرار ، ونشطاء المجتمع المدني ، والخبراء والباحثين في مجال الادارة المحلية . وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية تركزت حول المعوقات التي تواجه وزارة الحكم المحلي ، وايضا البلديات ، والرؤية الاستراتيجية لتطبيق نظام الادارة المحلية في ليبيا . وقال مدير ادارة شؤون البلديات والمحافظات بوزارة الحكم المحلي "صلاح فطح" أن آليات عمل البلديات لاتزال بسيطة جدا، وكيفية نقل الاختصاص للبلديات ،الذي سيضع على كاهلها أعباء كبيرة ، سيكون بمثابة حكومة مصغرة ضمن الحدود الادارية للبلديات التي ستكون المشرفة على كل القطاعات داخل البلدية . وأضاف" فطح" في تصريح لمراسل وكالة الانباء الليبية ان هذه القطاعات ستقدم الخدمات للمواطن داخل البلدية على كافة الاصعدة وفي مختلف مجالات التعليم،الصحة، المياه والصرف الصحي وغيرها وان كل هذه الخدمات ستكون ضمن نطاق البلدية سواء كانت رخص تجارية،أو رخص مزاولة الانشطة التجارية،ورخص الهدم والبناء. وأوضح ان وزارة الحكم المحلي تعمل حاليا على وضع استراتيجية معينة وآليات لنقل الاختصاص فيما يتعلق بالادارت المحلية لانها تشكل نوع من الدعم للبلديات حتى يكون لها موارد مالية خاصة بها لكي تكون قادرة على حل بعض الصعوبات والمشاكل من خلال ايرادها المحلي دون الاعتماد الكلي على الحكومة المركزية وحتى تكون هناك تنافسية بين البلديات". من جهته أوضح مدير المركز الوطني لدعم القرار " وليد شقلوف" أن من صميم عمل المركز هو تلمس الاشكاليات والمعوقات التي تواجه عمل مؤسسات الدولة وتقديم المشورة والدعم الفني فيها ومحاولة إيجاد حلول بالتعاون مع الجهات التابعة لها ، مشيرا الى أن من أهم هذه المواضيع هي كيفية عمل الحكم المحلي وكذلك عمل البلديات. ...(وال)...