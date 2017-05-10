المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي يغادر طرابلس بعد لقائه \" السراج \"و \" السويحلي \" .



طرابلس 10 مايو 2017 (وال) - غادر \" جكايا كيكويتي \" رئيس تنزانيا

السابق المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا مساء اليوم الأربعاء

مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس ، وكان في توديعه بالمطار وكيل

وزارة الخارجية للشؤون السياسية \" لطفي المغربي \" .

وأكد \" كيكويتي \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية قبل مغادرته

طرابلس - انه قابل خلال هذه الزيارة كل من - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" وأيضا رئيس المجلس الاعلى للدولة \"

عبدالرحمن السويحلي \" ، وبحث مع كل منهما على حدة تطورات الاوضاع

السياسية في ليبيا والسبل الكفيلة بتحقيق الوفاق الوطني في اطار الاتفاق

السياسي .

وأشار \" كيكويتي \" الى دعم الاتحاد الافريقي للحل السياسي للازمة في

ليبيا وفق مخرجات الاتفاق السياسي ، مشددا عل حرص الاتحاد الافريقي على

متابعة حل هذه الازمة مع الاطراف كافة .

يشار بأن \" جكايا كيكويتي \" رئيس تنزانيا السابق المبعوث الخاص

للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا قد وصل صباح اليوم الأربعاء مطار معيتيقة

الدولي بالعاصمة طرابلس ، وكان في استقباله بالمطار وكيل وزارة الخارجية

للشؤون السياسية \" لطفي المغربي \" .





...( وال )..