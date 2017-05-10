المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي يغادر طرابلس بعد لقائه \" السراج \"و \" السويحلي \" .
الأربعاء ، 10- 05- 2017 - 17:20:00
\n طرابلس 10 مايو 2017 (وال) - غادر \" جكايا كيكويتي \" رئيس تنزانيا \nالسابق المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا مساء اليوم الأربعاء \nمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس ، وكان في توديعه بالمطار وكيل \nوزارة الخارجية للشؤون السياسية \" لطفي المغربي \" .\n وأكد \" كيكويتي \" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية قبل مغادرته \nطرابلس - انه قابل خلال هذه الزيارة كل من - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" وأيضا رئيس المجلس الاعلى للدولة \" \nعبدالرحمن السويحلي \" ، وبحث مع كل منهما على حدة تطورات الاوضاع \nالسياسية في ليبيا والسبل الكفيلة بتحقيق الوفاق الوطني في اطار الاتفاق \nالسياسي .\n وأشار \" كيكويتي \" الى دعم الاتحاد الافريقي للحل السياسي للازمة في \nليبيا وفق مخرجات الاتفاق السياسي ، مشددا عل حرص الاتحاد الافريقي على \nمتابعة حل هذه الازمة مع الاطراف كافة .\n يشار بأن \" جكايا كيكويتي \" رئيس تنزانيا السابق المبعوث الخاص \nللاتحاد الأفريقي إلى ليبيا قد وصل صباح اليوم الأربعاء مطار معيتيقة \nالدولي بالعاصمة طرابلس ، وكان في استقباله بالمطار وكيل وزارة الخارجية \nللشؤون السياسية \" لطفي المغربي \" .\n\n \n ...( وال )..