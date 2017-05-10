سيالة \" يبحث بالجزائر مع وزير خارجية النيجر تأمين الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب السلع .

الجزائر 10 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" بالجزائر العاصمة وزير الخارجية في جمهورية النيجر \" إبراهيم ياكوبا \" وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا .

وبحسب المكتب الاعلامي للوزارة فقد بحث الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين و تطرقا لملفات مكافحة الإرهاب و طرق الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية .

كما تناول اللقاء أهمية التعاون في تأمين الحدود المشتركة بين البلدين للحد من التهريب للبضائع و المنتوجات الليبية و السلع المدعومة من ميزانية الشعب الليبي ، و منع الهجرة عبر الصحراء .



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