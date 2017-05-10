تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مع دخول إضرابهم يومه ال 24 .

غزة 10 مايو 2017 (وال)- تدهورت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي المضربين عن الطعام بعدما دخل إضرابهم يومه ال24 في "معركة الحرية والكرامة" حسب مواقع إعلامية. وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في بيان لها اليوم الأربعاء إن الأسرى باتوا يعانون صعوبة في الحركة والتنقل وآلاما صحية كبيرة وذلك مع دخول قرابة 1500 أسير في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي". وذكر البيان ذاته أنه تم نقل العشرات منهم إلى المستشفيات بعد تردي أوضاعهم الصحية بصورة كبيرة مشيرا إلى أن إدارة سجون الاحتلال شرعت في نقل العشرات من الأسرى المضربين في سجن "الرملة" إلى أحد المستشفيات الميدانية. وفي سياق متصل قالت هيئة الأسرى الفلسطينيين إن محاميا تابعا لها استطاع زيارة الأسرى المضربين عن الطعام في سجن "نفحة" للمرة الأولى حيث نقل عن أحد الأسرى "تفاصيل مأساوية وإجراءات تنكيلية تقوم بها إدارة سجون الاحتلال منذ بداية الإضراب كالمحاكمات الداخلية وإخضاع الأسرى للتفتيش المكثف وفرض غرامات مالية عليهم والاعتداء عليهم رغم تردي أوضاعهم الصحية". وأضافت الهيئة أن إدارة سجون الاحتلال تتبع نفس هذه الممارسات أيضا "في سجون النقب الصحراوي أوهليكدار وعوفر".