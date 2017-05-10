روسيا تنشئ مناطق أمنية في محطات الطاقة النووية لتعزيز حمايتها من الهجمات الارهابية.

موسكو 10 مايو 2017(وال)-أنشأ مجلس الوزراء الروسي مناطق أمنية في محطات الطاقة النووية لتعزيز حمايتها من الهجمات الإرهاب. مصادر اعلامية روسية أنه تم إنشاء هذه المناطق الأمنية في منشت الطاقة النووية, واانثل هذه المحطات في كل من محطة "روسينرجواتوم", بما في ذلك المفاعلات النووية ومخازن النفايات ومصادر الإشعاع ومخازن المواد النووية في مناطق ساراتوف وسفيردلوفسك وتفر ومورمانسك وكورسك ولينينجراد وفورونيج وروستوف وسمولينسك منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم. وتتضمن القائمة جميع محطات الطاقة النووية العشر في روسيا, فضلا عن المفاعلات النووية التابعة للمركز التجريبي "روزينرجواتوم" و"مركز العرض الهندسي للانسحاب من العملية" في منطقة فورونيج ومديرية تشييد وتشغيل محطات الطاقة النووية العائمة في منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم والمفاعلات النووية ومرافق تخزين النفايات المشعة التابعة لمعهد أي بي أليكساندروف للبحوث التكنولوجية في منطقة لينينغراد.