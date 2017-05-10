إحباط محاولة لحركة طالبان المتمردة للسيطرة على منطقة بشمال أفغانستان.

سربل أفغانستان 10 مايو 2017 (وال)- أعلن المتحدث باسم حكومة مقاطعة سربل بشمال أفغانستان اليوم الأربعاء ذبيح الله أميني عن إحباط محاولة لمسلحين من حركة طالبان المتمردة للسيطرة على منطقة سيد في المقاطعة. وأضاف أميني "شنت قوات الأمن عمليات لمكافحة الإرهاب في منطقة سيد خلال مطلع الأسبوع وقتلت 53 متمردا حتى الآن بينما تم إحباط خطة حركة طالبان للسيطرة على المنطقة." واستطرد المسؤول قائلا إن "حوالي 70 مسلحا أصيبوا خلال العملية بينما أصيب اثنين من رجال الشرطة أثناء القتال". وسيطرت طالبان على منطقة قلعة زال في مقاطعة قندوز ومنطقة زيبار في مقاطعة بدخشان خلال الاسبوع الماضي على الوضع في منطقة سيد بمقاطعة سربل حتى الآن.